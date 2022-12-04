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Çin'in Shenzhou-14 Astronotları Dünya'ya Döndü

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Çin'in Shenzhou-14 Astronotları Dünya'ya Döndü

DONGFENG İNİŞ ALANI, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-14 astronotları planlanan tüm görevlerini tamamlamalarının ardından Pazar günü Dünya'ya geri döndü.

Çin'in Shenzhou-14 Astronotları Dünya'ya DöndüShenzhou-14 insanlı uzay aracının dönüş kapsülü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına güvenli şekildi indi, 4 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

DONGFENG İNİŞ ALANI, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-14 astronotları planlanan tüm görevlerini tamamlamalarının ardından Pazar günü Dünya'ya geri döndü. Astronotların bulunduğu dönüş kapsülü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Dongfeng iniş alanına güvenli bir şekilde indi.

Çin'in Shenzhou-14 Astronotları Dünya'ya DöndüShenzhou-14 insanlı uzay aracının dönüş kapsülü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına güvenli şekildi indi, 4 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Çin'in Shenzhou-14 Astronotları Dünya'ya DöndüShenzhou-14 insanlı uzay aracının dönüş kapsülü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına güvenli şekildi indi, 4 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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