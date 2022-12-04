Çin'in Shenzhou-14 Astronotları Dünya'ya Döndü
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DONGFENG İNİŞ ALANI, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-14 astronotları planlanan tüm görevlerini tamamlamalarının ardından Pazar günü Dünya'ya geri döndü.
DONGFENG İNİŞ ALANI, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-14 astronotları planlanan tüm görevlerini tamamlamalarının ardından Pazar günü Dünya'ya geri döndü. Astronotların bulunduğu dönüş kapsülü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Dongfeng iniş alanına güvenli bir şekilde indi.
Kaynak: Xinhua / Güncel