Çin'in Shenzhou-14 Astronotları Dünya'ya Döndü Güncel Haberler DONGFENG İNİŞ ALANI, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-14 astronotları planlanan tüm görevlerini tamamlamalarının ardından Pazar günü Dünya'ya geri döndü. Shenzhou-14 insanlı uzay aracının dönüş kapsülü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına güvenli şekildi indi, 4 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua) DONGFENG İNİŞ ALANI, 4 Aralık (Xinhua) -- Çin'in Shenzhou-14 astronotları planlanan tüm görevlerini tamamlamalarının ardından Pazar günü Dünya'ya geri döndü. Astronotların bulunduğu dönüş kapsülü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde yer alan Dongfeng iniş alanına güvenli bir şekilde indi. Shenzhou-14 insanlı uzay aracının dönüş kapsülü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına güvenli şekildi indi, 4 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua) Shenzhou-14 insanlı uzay aracının dönüş kapsülü Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Dongfeng iniş alanına güvenli şekildi indi, 4 Aralık 2022. (Fotoğraf: Li Gang/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Aralık Dünya Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Shenzhou-14 Astronotları Dünya'ya Döndü - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.