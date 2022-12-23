Çin'in Shenzhen Limanı, Ocak-Kasım Döneminde İstikrarlı Konteyner Hacmi Büyümesi Kaydetti

ANONS (İngilizce): BAİ YU, Xinhua muhabiri:

"Küresel liman ve suyolu taşımacılığı sektörü Kovid-19 salgınından büyük ölçüde etkilendi. Ancak ters rüzgarlara rağmen Çin'in büyük limanları (konteyner hacminde) artış yaşadı ve küresel olarak limanların gelişmesinde öncü bir rol oynadı."

Çin'in güneyindeki Shenzhen şehrinde bulunan Shenzhen Limanı'nın konteyner hacmi bu yılın ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2'lik artışla 26,65 milyon TEU'ya (1 TEU, 20 feet'lik konteyneri ifade etmektedir) ulaştı.

Shenzhen Limanı, uzaktan kontrol edilen konteyner vinçleri ve sürücüsüz konteyner kamyonlarını sayesinde faaliyetlerini sorunsuz yürütüyor.

Liman, Hong Kong'a malzeme tedarik etmek için hızlı bir suyolunun yanı sıra Kuzey Amerika ve Avrupa'ya çok sayıda denizyolu taşımacılığı hattı seferleri başlattı ve bunlar küresel endüstriyel zincirin ve tedarik zincirinin istikrarını sağlamaya yardımcı oldu.

Limanın Yantian liman bölgesine, bu yıl çok sayıda uluslararası rota eklendi. Halihazırda bölgenin Kuzey Amerika ve Avrupa'ya giden denizyolu taşımacılığı rotaları, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu ve batı kıyısı, Avrupa ve Kanada dahil olmak üzere çeşitli bölgelerdeki tüm önemli limanlara ulaşabiliyor.

Bu arada limanın yaklaşık 190 uluslararası nakliye rotasına sahip Shekou liman bölgesi, Çin'in güneyindeki bölgeler açısından önemli bir dağıtım merkezi ve transit limanı olmayı sürdürüyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV)