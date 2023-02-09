Çin'in Shenzhen Kentinden Bir Arama Kurtarma Ekibi Daha Türkiye'ye Hareket Etti Güncel Haberler SHENZHEN, 9 Şubat (Xinhua) -- Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu'ndan 17 kişilik bir arama kurtarma ekibi yardım malzemeleri ile birlikte, depremin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde... Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'deki Shenzhenwan kara limanından yola çıkmadan önce ekipmanları taşıyan Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu'nun arama kurtarma ekibi, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua) SHENZHEN, 9 Şubat (Xinhua) -- Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu'ndan 17 kişilik bir arama kurtarma ekibi yardım malzemeleri ile birlikte, depremin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına destek vermek üzere Perşembe günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhenwan kara limanından ayrılarak Hong Kong üzerinden Türkiye'ye yola çıktı. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'deki Shenzhenwan kara limanından Türkiye'ye yola çıkmak üzere hazırlanan Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu'nun arama kurtarma ekibi, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'deki Shenzhenwan kara limanından Türkiye'ye doğru yola çıkmak üzere hazırlanan Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu'nun arama kurtarma ekibi, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'deki Shenzhenwan kara limanından Türkiye'ye yola çıkmak üzere ayrılan Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu'nun arama kurtarma ekibi, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'deki Shenzhenwan kara limanında, bir şirket tarafından hibe edilen portatif su arıtma aracını teslim alan Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu'nun arama kurtarma ekibi, 9 Şubat 2023. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Türkiye Güncel Haberler

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