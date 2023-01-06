Çin'in Shenzhen Kentindeki Liman Ortadoğu'ya Otomobil İhracatına Başladı Güncel Haberler Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentindeki Xiaomo Uluslararası Lojistik Limanı Ortadoğu'ya otomobil sevkiyatına başladı. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentindeki Xiaomo Uluslararası Lojistik Limanı Ortadoğu'ya otomobil sevkiyatına başladı. Üzerinde toplam 215 araç bulunan bir ro-ro gemisi Basra Körfezi'ne gitmek üzere Çarşamba günü Xiaomo Limanı'ndan ayrıldı. 2021 yılında faaliyete geçen limanın, hem yurtiçi hem de uluslararası ro-ro rotaları bulunuyor. Liman, otomotiv üreticilerinin ihracat taleplerini karşılamak için denizyolu-demiryolu kombine taşımacılık sistemi inşa edecek. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shenzhen'den bildiriyor. (XHTV) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Orta Doğu Güncel Haberler

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