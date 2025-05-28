Çin'in Shenzhen Kentinde Kültür Sektörleri Fuarı Sona Erdi

Çin'in Shenzhen Kentinde Kültür Sektörleri Fuarı Sona Erdi
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21. Çin Uluslararası Kültür Sektörleri Fuarı, beş gün süresince 2,2 milyondan fazla ziyaretçi ağırladı ve 120.000'den fazla kültür ürünü ile 4.000'in üzerinde yatırım proje sergilendi.

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Fuardan görüntüler

21. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültür Sektörleri Fuarı pazartesi günü sona erdi. Fuarı beş günde 2,2 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

21. Çin (Shenzhen) Uluslararası Kültür Sektörleri Fuarı pazartesi günü sona erdi. Fuarı beş günde 2,2 milyondan fazla kişi ziyaret etti.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kentinde düzenlenen fuarda 120.000'den fazla kültür ürünü ve 4.000'in üzerinde yatırım ve finansman projesi sergilendi.

İlki 2004 yılında düzenlenen ve Çin'de önde gelen bir kültürel etkinlik olan fuar, Çin kültürünün küreselleşmesine yardımcı olan önemli bir platform haline gelmiş durumda.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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