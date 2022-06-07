Çin'in Shenzhen kentinde günlük yaşam - Haberler

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Çin'in Shenzhen kentinde günlük yaşam

AA - Güncel
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Test yaptırmak için sırada bekleyenler Vatandaşlara nükleik asit testi uygulanması Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde günlük yaşam devam ederken, birçok bölgede kurulan geçici Kovid-19 test merkezlerinde vatandaşlara nükleik asit testi uygulandı.

Test yaptırmak için sırada bekleyenler

Vatandaşlara nükleik asit testi uygulanması Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde günlük yaşam devam ederken, birçok bölgede kurulan geçici Kovid-19 test merkezlerinde vatandaşlara nükleik asit testi uygulandı.

AA / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Güncel Haberler

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