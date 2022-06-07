Çin'in Shenzhen kentinde günlük yaşam - Haberler

Çin'in Shenzhen kentinde günlük yaşam
AA - Güncel
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Test yaptırmak için sırada bekleyenler Vatandaşlara nükleik asit testi uygulanması Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde günlük yaşam devam ederken, birçok bölgede kurulan geçici Kovid-19 test merkezlerinde vatandaşlara nükleik asit testi uygulandı.
Test yaptırmak için sırada bekleyenler
Vatandaşlara nükleik asit testi uygulanması Çin'in Guangdong eyaletine bağlı Shenzhen kentinde günlük yaşam devam ederken, birçok bölgede kurulan geçici Kovid-19 test merkezlerinde vatandaşlara nükleik asit testi uygulandı.
AA / Güncel