Üye Girişi
Haberi Paylaş
Çin'in Shenzhen Kentinde Çiçek Festivali Başladı

Çin'in Shenzhen Kentinde Çiçek Festivali Başladı

Güncel Haberler

SHENZHEN, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de Cumartesi günü Büyük Körfez Bölgesi Çiçek Festivali başladı.

Çin'in Shenzhen Kentinde Çiçek Festivali BaşladıHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'deki Büyük Körfez Bölgesi Çiçek Festivali'nden bir manzara görülüyor. 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhong Zijie/Xinhua)

SHENZHEN, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de Cumartesi günü Büyük Körfez Bölgesi Çiçek Festivali başladı.

Shenzhen Peri Gölü Botanik Bahçesi'nde başlayan 10 günlük çiçek festivalinde Avustralya, İngiltere, Fransa, Japonya, Güney Kore ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 13 ülke ve bölgeden 80 katılımcı yer alıyor.

Çin'in Shenzhen Kentinde Çiçek Festivali BaşladıÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'deki Büyük Körfez Bölgesi Çiçek Festivali'nde Çin'e özgü geleneksel müzik aleti çalan bir sanatçı, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

Çin'in Shenzhen Kentinde Çiçek Festivali BaşladıÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'deki Büyük Körfez Bölgesi Çiçek Festivali öncesinde çiçeklerini düzenleyen İngiliz tasarımcı, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

Çin'in Shenzhen Kentinde Çiçek Festivali BaşladıÇin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'deki Büyük Körfez Bölgesi Çiçek Festivali'nde etrafı inceleyen ziyaretçiler, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title