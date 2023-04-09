Çin'in Shenzhen Kentinde Çiçek Festivali Başladı

Havadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'deki Büyük Körfez Bölgesi Çiçek Festivali'nden bir manzara görülüyor. 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Zhong Zijie/Xinhua)

SHENZHEN, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de Cumartesi günü Büyük Körfez Bölgesi Çiçek Festivali başladı.

Shenzhen Peri Gölü Botanik Bahçesi'nde başlayan 10 günlük çiçek festivalinde Avustralya, İngiltere, Fransa, Japonya, Güney Kore ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 13 ülke ve bölgeden 80 katılımcı yer alıyor.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'deki Büyük Körfez Bölgesi Çiçek Festivali'nde Çin'e özgü geleneksel müzik aleti çalan bir sanatçı, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'deki Büyük Körfez Bölgesi Çiçek Festivali öncesinde çiçeklerini düzenleyen İngiliz tasarımcı, 7 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'deki Büyük Körfez Bölgesi Çiçek Festivali'nde etrafı inceleyen ziyaretçiler, 8 Nisan 2023. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua)