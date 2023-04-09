Çin'in Shenzhen Kentinde Çiçek Festivali Başladı
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SHENZHEN, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de Cumartesi günü Büyük Körfez Bölgesi Çiçek Festivali başladı.
SHENZHEN, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de Cumartesi günü Büyük Körfez Bölgesi Çiçek Festivali başladı.
Shenzhen Peri Gölü Botanik Bahçesi'nde başlayan 10 günlük çiçek festivalinde Avustralya, İngiltere, Fransa, Japonya, Güney Kore ve ABD'nin de aralarında bulunduğu 13 ülke ve bölgeden 80 katılımcı yer alıyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel