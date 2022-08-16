Çin'in Shenzhen Kentinde 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı Başladı Güncel Haberler SHENZHEN, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guang dong eyaletinde bulunan Shenzhen kentinde düzenlenen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı, Salı günü başladı. SHENZHEN, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guang dong eyaletinde bulunan Shenzhen kentinde düzenlenen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı, Salı günü başladı. Yaklaşı k 100.000 metrekarelik bir sergi alanına sahip olan fuara 1.400'den fazla işletme katılıyor. Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenl enen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda hidrojenle çalışan bir ağır kamyonu inceleyen ziyaretçiler, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xin hua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenl enen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda temassız indüksiyon asansör düğmelerini deneyen bir ziyaretçi, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Liang Xu/ Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenl enen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nda insansız hava araçları hakkında bilgi alan ziyaretçiler, 16 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua) Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen'de düzenl enen 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı'nı gezen ziyaretçiler, 16 Ağustos 2 022. (Fotoğraf: Liang Xu/Xinhua) Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Guangdong Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Çin'in Shenzhen Kentinde 10. Çin Bilgi Teknolojileri Fuarı Başladı - Haberler

Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.