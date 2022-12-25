Çin'in Shenzhen Kenti, Mangrov Sulak Alanların Korumasını Güçlendiriyor
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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kentinde her kış 100.000'in üzerinde göçmen kuş konaklıyor.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Shenzhen kentinde her kış 100.000'in üzerinde göçmen kuş konaklıyor.
Çin'in teknoloji merkezlerinden olan kent, geçtiğimiz yıllar içerisinde çevre koruma ve ekonomik kalkınma arasında bir denge kurma çabalarını büyük ölçüde artırdı.
Shenzhen, mangrov ağaçlarının bulunduğu sulak alanlarına yönelik koruma çalışmalarını artırırken göçmen kuşların uluslararası göç yollarının muhafaza edilmesini de sağlıyor.
Çin, Shenzhen kentinde uluslararası bir mangrov merkezi kuracak.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shenzhen kentinden bildiriyor.
Kaynak: Xinhua / Güncel