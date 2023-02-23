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Çin'in Shenzhen Kenti Bu Yıl 10.000 5G Baz İstasyonu İnşa Edecek

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Çin'in Shenzhen Kenti Bu Yıl 10.000 5G Baz İstasyonu İnşa Edecek

SHENZHEN, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan metropol kenti Shenzhen'de bu yıl 10.000 5G baz istasyonu kurulacak.

Çin'in Shenzhen Kenti Bu Yıl 10.000 5G Baz İstasyonu İnşa EdecekHavadan çekilen fotoğrafta, Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinin Shenzhen kenti görülüyor, 11 Eylül 2020. (Fotoğraf: Mao Siqian/Xinhua)

SHENZHEN, 23 Şubat (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan metropol kenti Shenzhen'de bu yıl 10.000 5G baz istasyonu kurulacak.

Shenzhen Belediyesi Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bürosu'nun yayımladığı eylem planına göre, 2023 yılı sonuna kadar kentte her 10.000 kişinin kullanımına yaklaşık 42 adet 5G baz istasyonu düşecek. Öte yandan 5G baz istasyonları kentte kilometrekare başına 37 adet olacak şekilde dağıtılacak.

Plana göre Shenzhen, 2019'dan bu yana 10 milyondan fazla 5G kullanıcısıyla 65.000'den fazla 5G baz istasyonu inşa etti.

Çin'in yüksek teknolojili endüstriyel gelişiminin öncülerinden biri olan Shenzhen, bir dizi Çinli start-up ve aralarında Huawei ve Tencen'in de bulunduğu çok sayıda teknoloji devine ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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