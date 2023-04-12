Çin'in Shenyang Kentinden Üçüncü Çocuğun Teşviki İçin Nakdi Destek

SHENYANG, 12 Nisan (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da, aileleri üçüncü çocuk yapmaya teşvik etmek amacıyla bu yıldan itibaren nakdi yardımlar dağıtılmaya başlandı.

Yerel yönetim tarafından kısa süre önce yayınlanan, doğum politikasını optimize etmeye, ayrıca uzun vadeli ve dengeli nüfus gelişimini teşvik etmeye yönelik uygulama planına göre, kentte yaşayan çiftler, 20 Ocak'tan sonra doğan üçüncü çocukları için, çocuk üç yaşına gelene kadar ayda 500 yuan (yaklaşık 72,6 ABD doları) ödenek almaya hak kazanacak.

Çin'in bazı kentlerinde, çocuk bakımı maliyeti düşürülerek çocuk sahibi olunmasına yönelik politikalar yayımladı. Bazı eyalet ve bölgelerde, ikinci veya üçüncü çocuk sahibi aileler, okul, sağlık sigortası ve kiralık kamu konutları için devlet desteği alabiliyor.

Shenzhen ve Wenzhou gibi kentlerde, çocuk doğurmayı destekleyecek politikaları optimize etmek için fikir alma sürecine tek çocuklu aileler de dahil edildi. Hangzhou kentinde, nüfusu kente kayıtlı yeni doğan çocukları olan her ailenin, doğum yardımı için başvuruda bulunabileceği belirtildi.