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Çin'in Shenyang kentinde biyomedikal ve tıbbi ekipman sektörleri gelişiyor

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Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da biyomedikal ve tıbbi ekipman sektörlerinin gelişimi için çabalar artıyor. Shenyang'da endüstriyel üretim değeri yükselirken, ulusal teknoloji merkezleri açıldı ve inovasyona destek veriliyor.

SHENYANG, 29 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinin merkezi Shenyang'da son yıllarda biyomedikal ve tıbbi ekipman sektörlerini geliştirmeye yönelik çabalar artarken, tıbbi sanayi kümelerinin oluşturulması için zemin hazırlanıyor.

Shenyang'daki biyomedikal ve tıbbi ekipman endüstrisi 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artışla 28,16 milyar yuanlık (yaklaşık 3,89 milyar ABD doları) toplam endüstriyel üretim değerine ulaşırken, kentte üç ulusal teknoloji merkezi açıldı.

Shenyang kentinin inovasyona verdiği destek de gelecekte daha da artırılarak, kentte önde gelen farmasötik şirketleri ile ilgili sanayi parklarının inşası desteklenecek.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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