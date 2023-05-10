Çin'in Shanxi Eyaletinin Asean ile İlk Çeyrekteki Ticareti Yüzde 67,1 Büyüdü

TAİYUAN, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan kömür zengini Shanxi eyaletinin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile ticaretinde, 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67,1'lik artış kaydedildi.

TAİYUAN, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan kömür zengini Shanxi eyaletinin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile ticaretinde, 2023'ün ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 67,1'lik artış kaydedildi.

Eyaletin merkezi Taiyuan kentinin gümrük yetkililerinin paylaştığı verilere göre, Shanxi ile ASEAN ülkeleri arasındaki ticaretin hacmi, söz konusu dönemde 6,54 milyar yuana (yaklaşık 944 milyon ABD doları) ulaştı.

Shanxi'nin Ocak-Mart dönemindeki ticaret hacminde Endonezya yüzde 368,7 artışla 3,29 milyar yuanlık ithalat ve ihracat değeri kaydederek, 10 ASEAN ülkesi arasında ilk sırada yer aldı.

Mekanik ve elektrikli ürünler, eyaletin önde gelen ihracat kalemleri olarak öne çıktı. Söz konusu dönemde Shanxi, ASEAN ülkelerine yıllık bazda yüzde 50,2 artışla 1,9 milyar yuanlık mekanik ve elektrikli ürün ihracatı gerçekleştirdi. Bu değer, yüzde 50,2 artışa ve eyaletin toplam ihracatının yaklaşık yüzde 70'ine tekabül ediyor.

Shanxi'nin demir alaşımı ithalatında da aynı dönemde güçlü artış görüldü. Eyalet, 1,89 milyar yuan değerinde 115.000 ton demir alaşımı ithal etti. Demir alaşımı ithalatı, eyaletin toplam ithalatının yaklaşık yarısına karşılık geliyor.