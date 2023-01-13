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Çin'in Shanxi Eyaletindeki Buz Çağlayanının Muhteşem Görüntüsü Turistleri Büyüledi

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Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Changzhi'de dondurucu hava koşulları nedeniyle oluşan buz çağlayanının muhteşem görüntüsü, çok sayıda turist ve fotoğrafçının ilgisini çekti.

Çin'in kuzeyindeki Shanxi eyaletinde bulunan Changzhi'de dondurucu hava koşulları nedeniyle oluşan buz çağlayanının muhteşem görüntüsü, çok sayıda turist ve fotoğrafçının ilgisini çekti.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Changzhi'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti turist Shanxi Güncel Haberler

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