Çin'in Shanxi Eyaletinde Kömür Üretimi Ocak-Kasım Döneminde Yüzde 8,9 Arttı

TAİYUAN, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük kömür üretilen bölgesi Shanxi eyaleti, ülkenin enerji arzını garanti altına almaya çalışırken, 2022'nin ilk 11 ayında eyalette kömür üretimi istikrarlı bir artış kaydetti.

TAİYUAN, 20 Aralık (Xinhua) -- Çin'in en büyük kömür üretilen bölgesi Shanxi eyaleti, ülkenin enerji arzını garanti altına almaya çalışırken, 2022'nin ilk 11 ayında eyalette kömür üretimi istikrarlı bir artış kaydetti.

Shanxi eyaleti istatistik bürosu Salı günü, Shanxi'deki büyük kömür madenciliği işletmelerinin Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,9 artışla yaklaşık 1,2 milyar ton ham kömür ürettiğini bildirdi.

Bu dönemde eyalet, diğer bölgeleri desteklemek için 2021'in aynı dönemine göre yüzde 18 daha fazla elektrik iletti.

Çin'in önde gelen enerji üssü olan Shanxi eyaleti, ülkenin enerji güvenliğinin anahtarı konumunda bulunuyor.

Eyalet, kömür üretimini 2022'de 107 milyon ton artırarak 1,3 milyar tona çıkarmayı planladı. Yerel yetkililer, üretim hedefine ulaşmak için üretim, nakliye ve salgınla mücadeleyi koordine ediyor.

Geçen yıl eyalette, ülke toplamının yaklaşık üçte birini oluşturacak şekilde 1,19 milyar tondan fazla kömür üretildi.