Çin'in Shanxi Eyaletinde Kömür Üretimi Ocak-Ekim Döneminde Yüzde 7,9 Arttı

TAİYUAN, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en büyük kömür üretilen bölgesi Shanxi'de, ülkenin enerji arzı garanti altına alınmaya çalışılırken, 2022'nin ilk 10 ayında eyalette kömür üretimi istikrarlı bir büyüme kaydetti.

TAİYUAN, 23 Kasım (Xinhua) -- Çin'in en büyük kömür üretilen bölgesi Shanxi'de, ülkenin enerji arzı garanti altına alınmaya çalışılırken, 2022'nin ilk 10 ayında eyalette kömür üretimi istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Shanxi eyaleti istatistik bürosu Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Ocak-Ekim döneminde, Shanxi'deki büyük kömür madenciliği işletmelerinin yıllık yüzde 7,9 artışla yaklaşık 1,07 milyar ton ham kömür ürettiğini belirterek, üretimdeki artışın kapasite artırımlarından ve yeni madenlerin işletilmeye başlamasından sonra geldiğini ekledi.

Büroya göre, Eylül ayının sonundan bu yana Shanxi'deki birkaç büyük kömür üreten şehirde Kovid-19'un yeniden canlanmasının kömür üretimi üzerinde önemli bir etkisi olmadı.

Çin'in önde gelen enerji üssü olan Shanxi eyaleti, ülkenin enerji güvenliğinin anahtarı konumunda.

Shanxi eyalet hükümeti genel ofisi tarafından Haziran ayında yayınlanan bir genelgeye göre eyalet, kömür üretimini 2022'de 107 milyon ton artırarak 1,3 milyar tona çıkarmayı planlıyor.

Geçen yıl eyalette, ülke toplamının yaklaşık üçte birini oluşturacak şekilde 1,19 milyar tondan fazla kömür üretildi.