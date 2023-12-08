Çin'in Shanxi eyaletinde 5G baz istasyonlarının sayısı 93.000'i aştı

TAİYUAN, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki önemli bir kömür üretim eyaleti olan Shanxi'de kurulan 5G baz istasyonlarının sayısı 93.000'i aştı.

Eyalet sanayi ve bilişim teknolojileri departmanının Cuma günü yapılan açıklamaya göre eyalet genelinde ilçe düzeyindeki veya üzerindeki alanların tamamı 5G kapsamına alındı. Departmanın açıklamasında, Kasım ayı sonu itibarıyla her 10.000 Shanxi sakinine yaklaşık 26,7 5G baz istasyonu düştüğü belirtildi.

Shanxi'nin ayrıca Çin'in yeraltı kömür madenleri için ilk özel 5G baz istasyonu setini başarıyla geliştirmesi ve akıllı madenler inşa etmeye yönelik aralıksız çabalarının bir parçası olarak kömür madenleri için ülkenin ilk yeraltı 5G test ağını kurması da dikkat çekiyor.

Çin, 5G teknolojileri ve ağları geliştirme çabalarını hızlandırdı. Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'nın yayımladığı dijital altyapıya ilişkin bir kalkınma planına göre Çin, 2025 yılına kadar tüm şehir ve kasabaların yanı sıra çoğu köyde 5G ağ kapsamına ulaşmayı hedefliyor.