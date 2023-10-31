Çin'in Shanxi Eyaleti Kışın Isınma Talebini Karşılamak İçin Kömür Yatağı Metan Gazı Üretimini Artırdı

TAİYUAN, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan kömür zengini Shanxi eyaleti, kışın ısınmaya yönelik artan enerji talebini karşılamak üzere kömür yatağı metan gazı üretimini hızlandırdı.

Eyaletin istatistik bürosuna göre, Eylül ayında eyalette 940 milyon metreküp kömür yatağı metan gazı çıkarılarak yeni bir aylık rekor kırıldı.

Büro, bu yılın ilk dokuz ayında toplam kömür yatağı metan gazı üretiminin 8,09 milyar metreküpe ulaşarak rekor kırdığını ve söz konusu dönemde ülkedeki toplam üretimin yaklaşık yüzde 81,6'sını oluşturduğunu açıkladı.

Shanxi eyaletindeki doğalgaz arzının yaklaşık yüzde 70'inden sorumlu olan Huaxin Gaz Grubu, şirketin doğalgaz üretimini ve depolamasını daha da artırdığını ve yerel tedariki sağlamak için diğer bölgelerden gaz kaynakları araştırdığını bildirdi.

Kömürden elde edilen bir yan ürün olan kömür yatağı metan gazının kullanımı; madencilik risklerini azaltıyor, sera gazı emisyonlarını düşürüyor ve doğalgaz sıkıntısını hafifletiyor.

Çin'de zengin kömür yatağı metan gazı kaynakları barındıran birkaç bölgeden biri olan Shanxi eyaleti, ülkenin tahmini kömür yatağı metan gazı rezervlerinin yaklaşık üçte birine ev sahipliği yapıyor. Eyaletin doğrulanmış kömür yatağı metan gazı rezervleri ise 2022 sonu itibarıyla 760 milyar metreküpü aştı.