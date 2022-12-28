Çin'in Shanxi Eyaleti, Enerji Arzını Güvence Altına Almak İçin Kömür Kökenli Metan Üretimini Artırdı

TAİYUAN, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kömür zengini Shanxi eyaletinin yerel yetkililerine göre, eyalet bu yıl Ocak-Kasım döneminde 8,66 milyar metreküp kömür kökenli metan çıkarırken bu, ülkedeki toplam üretimin yüzde 83'ünü oluşturdu.

TAİYUAN, 28 Aralık (Xinhua) -- Çin'in kömür zengini Shanxi eyaletinin yerel yetkililerine göre, eyalet bu yıl Ocak-Kasım döneminde 8,66 milyar metreküp kömür kökenli metan çıkarırken bu, ülkedeki toplam üretimin yüzde 83'ünü oluşturdu.

Eyaletin istatistik bürosu, eyaletin sadece Kasım ayında 860 milyon metreküp kömür kökenli metan çıkararak rekor düzeye ulaştığını açıkladı.

Son günlerde Çin'in çok sayıda bölgesi soğuk havanın etkisi altına girdi ve aşırı soğumalarla karşı karşıya kaldı. Enerji arzı kritik bir kış zirve dönemine girdi.

Shanxi eyaletindeki büyük bir doğalgaz şirketi olan Huaxin Doğalgaz Grubu, kömür kökenli metan üretimini ve depolamasını hızlandırmak için bilimsel ve teknolojik yenilikleri kullanıyor. Kasım ayı itibarıyla 63 kuyu açan, 136 kuyu kıran ve 114 yeni kuyuyu faaliyete geçiren şirket, yıllık üretim kapasitesini yaklaşık 200 milyon metreküp artırdı.

Kömürün bir yan ürünü olan kömür kökenli metanının kullanılması, madencilikteki risklerin azaltılmasına, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ve doğalgaz sıkıntısının hafifletilmesine yardımcı olabilir.

Shanxi, Çin'in kömür kökenli metan kaynakları bakımından zengin bölgelerinden biri. Eyalet, yerin 2.000 metre altında tahmini 8,31 trilyon metreküp kömür kökenli metan rezervine sahip ve bu rezerv, ülke toplamının yaklaşık üçte birini oluşturuyor.