Çin'in Shanxi Eyaleti 2023'te 25.000 5G Baz İstasyonu Kuracak

TAİYUAN, 25 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaleti, bu yıl bilişim ve iletişim altyapısı inşasını hızlandırmak üzere 25,000 5G baz istasyonu kuracak.

TAİYUAN, 25 Mart (Xinhua) -- Çin'in kuzeyinde yer alan Shanxi eyaleti, bu yıl bilişim ve iletişim altyapısı inşasını hızlandırmak üzere 25,000 5G baz istasyonu kuracak.

Eyaletin sanayi ve bilişim teknolojisi departmanından yapılan açıklamaya göre 2022 sonu itibariyle ulaşım, kömür madenciliği ve turizm gibi çeşitli alanlarda uygulamaya sokulan toplam 67.000 5G baz istasyonu kuruldu.

Son yıllarda Çin, 5G teknoloji ve ağını geliştirme çalışmalarını hızlandırdı. Çin, 2025 yılına kadar çoğu köyün yanı sıra kent ve kasabaların tamamında 5G ağ kapsama alanına ulaşmayı hedefliyor.