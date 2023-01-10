Çin'in Shangqiu Kentinde Yeni Kalıntılar Bulundu Güncel Haberler SHANGQİU, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Shangqiu'daki kalıntı alanında bulunan selvi dalları, 6 Ocak 2023. SHANGQİU, 10 Ocak (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Shangqiu'daki kalıntı alanında bulunan selvi dalları, 6 Ocak 2023. Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletindeki arkeologlar, antik bir kent duvarının temeli olduğuna inanılan yayılmış dut ve selvi dallarının oluşturduğu bir katman ortaya çıkardı. Shangqiu Kültürel Kalıntılar ve Arkeoloji Enstitüsü'ne göre, kentte yaklaşık 400 metrekarelik bir alanı kaplayan dallar, Song Hanedanlığı (960-1279) dönemine ait. (Fotoğraf: Li An/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Çin Halk Cumhuriyeti Henan Güncel Haberler

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