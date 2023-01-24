Çin'in Shangqiu Kentinde Çin Yeni Yılı Halk Gösterileriyle Kutlandı

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Shangqiu kentinde Bahar Festivali, geleneksel halk gösterileri ile hamurdan heykeller, balık lambaları, şekerden yapılan figürler ve kağıt kesimi de dahil olmak üzere somut olmayan kültürel miras sergileriyle kutlanıyor.

Çin'in orta kesimindeki Henan eyaletinde bulunan Shangqiu kentinde Bahar Festivali, geleneksel halk gösterileri ile hamurdan heykeller, balık lambaları, şekerden yapılan figürler ve kağıt kesimi de dahil olmak üzere somut olmayan kültürel miras sergileriyle kutlanıyor.

Bu da yerli halk ve ziyaretçiler için otantik ve keyifli bir Çin Yeni Yılı atmosferi oluşturuyor.

SES 1 (Çince): YANG QİAN, Ziyaretçi:

"Çocuğumu buraya Çin Yeni Yılı atmosferini hissetmesi için getirdim. Çok mutluyum. Yeni yılda her şeyin gönlünüzce olmasını diliyor, her şeyin yolunda gitmesini umuyorum."

SES 2 (Çince): DU YUE, Ziyaretçi:

"En sevdiğim hayvan tavşan. Bu tavşan şekilli şekerden yapılmış figürü anneme vermek istiyorum. Hepinize mutlu bir Çin Yeni Yılı diliyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shangqiu'dan bildiriyor. (XHTV)