Çin'in Shanghai Kentinde Qing Hanedanlığı'ndan Kalma Gemi Enkazı Sudan Çıkarıldı

ANONS (İngilizce): DİNG TİNG, Xinhua muhabiri: "Herkese merhaba, ben Xinhua Haber Ajansı'ndan Ding Ting. Şu anda Shanghai'da denizcilik işlerine bağlı bir gemide bulunuyorum.

ANONS (İngilizce): DİNG TİNG, Xinhua muhabiri:

"Herkese merhaba, ben Xinhua Haber Ajansı'ndan Ding Ting. Şu anda Shanghai'da denizcilik işlerine bağlı bir gemide bulunuyorum. Sadece birkaç dakika önce "Yangtze Nehri Ağzı No 2" olarak adlandırılan gemi enkazı, kaza geçirerek batışından 150 yıl sonra başarıyla nehirden çıkarıldı."

Çin'de bugüne kadar bulunan en büyük ve en iyi korunmuş ahşap gemi enkazlarından biri olan Yangtze No 2 Antik Gemi Enkazı Shanghai'da Pazartesi günü erken saatlerde nehir sularından çıkarıldı.

Gemi enkazı, 2015 yılında büyük ölçekli bir sualtı araştırmasında tespit edildi ve Çin'in su altı arkeolojisinde önemli bir kilometre taşı oldu.

Bunu izleyen yedi yıl boyunca Shnaghai'ın Chongming bölgesinde yer alan Hengsha adasının açıklarında su altı arkeolojisi saha çalışmasını içeren bir dizi proje gerçekleştirildi.

Arkeolojik araştırmalara göre gemi yaklaşık 38,1 metre uzunluğa ve 9,9 metre genişliğe sahip. 31 kamaranın bulunduğu gemide, Çin'in doğusunda yer alan ve "porselenin başkenti" olarak bilinen dünyaca ünlü Jingdezhen'de yapılmış porselenler gibi seçkin kültürel kalıntılar yüklü bulunuyor.

Gemi enkazının içinde ve etrafında mor kil çömlekler ve inşaat malzemeleri gibi kalıntılar da ortaya çıkarıldı. Arkeologlar, burada yapılan kazıların ve geminin gün yüzüne çıkarılmasının Qing Hanedanlığı'nın seramik ve ekonomik tarihi üzerine yapılan çalışmalara katkıda bulunabileceğini düşünüyorlar.

Geminin çıkarılma operasyonunda çamurlu suda kullanılabilen su altı görüntüleme cihazı ve zırhlı tünel açma teknolojisi gibi gelişmiş ekipman ve teknolojiler de kullanıldı.

Yerel makamların verdiği bilgiye göre gemi enkazı, daha iyi korunması ve arkeolojik araştırmalar için, Huangpu Nehri yakınlarında bir limana nakledilecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Shanghai kentinden bildiriyor.(XHTV)