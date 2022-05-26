Çin'in Shandong Eyaletinde Üretilen Emniyet Halatları 70'ten Fazla Ülke ile Bölgeye İhraç Ediliyor - Haberler

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Çin'in Shandong Eyaletinde Üretilen Emniyet Halatları 70'ten Fazla Ülke ile Bölgeye İhraç Ediliyor

Xinhua - Güncel
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Çin'in Shandong Eyaletinde Üretilen Emniyet Halatları 70'ten Fazla Ülke ile Bölgeye İhraç Ediliyor

BİNZHOU, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Huimin ilçesinin Lizhuang kasabasındaki bir işletmenin atölyesinde emniyet halatı üreten işçiler, 21 Mayıs 2022.

BİNZHOU, 26 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Huimin ilçesinin Lizhuang kasabasındaki bir işletmenin atölyesinde emniyet halatı üreten işçiler, 21 Mayıs 2022. Huimin'de inşaat, spor ve diğer endüstrilerde yaygın olarak kullanılan 300'den fazla çeşit ağ ve halat ürünü üreten 700'ün üzerinde işletme bulunuyor. Bu ağlar ve ipler 70'ten fazla ülke ile bölgeye ihraç ediliyor. (Fotoğraf: Fan Changguo/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Shandong, Mayıs, Güncel, Haberler

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