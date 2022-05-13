Çin'in Shandong Eyaletinde Dış Ticaret 2022'nin İlk Dört Ayında %14,2 Arttı - Haberler

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Çin'in Shandong Eyaletinde Dış Ticaret 2022'nin İlk Dört Ayında %14,2 Arttı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Shandong Eyaletinde Dış Ticaret 2022'nin İlk Dört Ayında %14,2 Arttı

QİNGDAO, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan Qingdao'daki Qianwan Konteyner Terminali'ne yanaşan bir konteyner gemisi görülüyor, 1 Mayıs 2022.

QİNGDAO, 13 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan Qingdao'daki Qianwan Konteyner Terminali'ne yanaşan bir konteyner gemisi görülüyor, 1 Mayıs 2022. Qingdao Gümrükleri tarafından Perşembe günü yapılan açıklamada, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin dış ticaretinde, 2022'nin ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,2 artış kaydedildiği belirtildi. (Fotoğraf: Li Ziheng/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti, Shandong, 1 Mayıs, Mayıs, Güncel, Haberler

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