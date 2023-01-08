Çin'in Shahe Kentinde Cam Şirketleri Siparişleri Karşılayabilmek İçin Yoğun Çalışıyor
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XİNGTAİ, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shahe kentinde cam ürünleri imal eden şirketler, yeni yılın başında yurtiçi ve yurtdışı müşterilerin siparişlerini tamamlayabilmek için üretim artışına gittiler.
XİNGTAİ, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shahe kentinde cam ürünleri imal eden şirketler, yeni yılın başında yurtiçi ve yurtdışı müşterilerin siparişlerini tamamlayabilmek için üretim artışına gittiler.
Kaynak: Xinhua / Güncel