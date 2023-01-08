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Çin'in Shahe Kentinde Cam Şirketleri Siparişleri Karşılayabilmek İçin Yoğun Çalışıyor

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Çin'in Shahe Kentinde Cam Şirketleri Siparişleri Karşılayabilmek İçin Yoğun Çalışıyor

XİNGTAİ, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shahe kentinde cam ürünleri imal eden şirketler, yeni yılın başında yurtiçi ve yurtdışı müşterilerin siparişlerini tamamlayabilmek için üretim artışına gittiler.

Çin'in Shahe Kentinde Cam Şirketleri Siparişleri Karşılayabilmek İçin Yoğun ÇalışıyorÇin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shahe kentinde bir cam ürünleri şirketi çalışanı, fiberglas ürünlerini taşıyor, 6 Ocak 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)  

XİNGTAİ, 8 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shahe kentinde cam ürünleri imal eden şirketler, yeni yılın başında yurtiçi ve yurtdışı müşterilerin siparişlerini tamamlayabilmek için üretim artışına gittiler.

Çin'in Shahe Kentinde Cam Şirketleri Siparişleri Karşılayabilmek İçin Yoğun ÇalışıyorÇin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shahe kentinde bir cam ürünleri şirketinde çalışanlar işlerini yaparken görülüyor, 6 Ocak 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)

Çin'in Shahe Kentinde Cam Şirketleri Siparişleri Karşılayabilmek İçin Yoğun ÇalışıyorÇin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shahe kentinde bir cam ürünleri şirketinin fiberglas üretim atölyesinde çalışan işçiler görülüyor, 6 Ocak 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)

Çin'in Shahe Kentinde Cam Şirketleri Siparişleri Karşılayabilmek İçin Yoğun ÇalışıyorÇin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shahe kentinde bir cam ürünleri şirketinin üretim hattında çalışan robotlar görülüyor, 6 Ocak 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)

Çin'in Shahe Kentinde Cam Şirketleri Siparişleri Karşılayabilmek İçin Yoğun ÇalışıyorÇin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Shahe kentinde bir cam ürünleri şirketinin fiberglas üretim atölyesinde çalışan bir işçi görülüyor, 6 Ocak 2023. (Fotoğraf: Mu Yu/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Hebei Güncel Haberler

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