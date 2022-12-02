Çin'in Shaanxi Eyaletindeki Kahverengi Dev Panda Karın Keyfini Çıkarıyor
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Çin'in Shaanxi eyaletindeki bir üreme merkezinde esaret altında yetiştirilmiş dünyanın tek kahverengi dev pandası Qizai için kardan sonra sakin bir gün. Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor.
Çin'in Shaanxi eyaletindeki bir üreme merkezinde esaret altında yetiştirilmiş dünyanın tek kahverengi dev pandası Qizai için kardan sonra sakin bir gün.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Xi'an'dan bildiriyor. (XHTV)
Kaynak: Xinhua / Güncel