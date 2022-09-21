Çin'in Shaanxi Eyaletinde Yapay Olarak Yetiştirilmiş Dev Panda Yavrusu Doğdu

Xİ'AN, 21 Eylül (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Shaanxi eyaletindeki bir üreme üssünde yapay olarak yetiştirilmiş dev bir panda yavrusu doğdu. "An'an" adlı dev panda, Pazartesi günü Qinling Dev Panda Araştırma Merkezi'nde bir dişi yavru dünyaya getirdi. Merkez, 132,8 gram ağırlığında doğan yavrunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi. Ağustos ayında, merkezdeki iki pandadan biri olan Yongyong erkek ikiz yavrular, Qinqin ise biri erkek diğeri dişi ikiz yavrular dünyaya getirmişti. Merkezde yıl başından bu yana yapay yollarla beş yavru panda doğdu. Böylece esaret altındaki Qinling dev pandalarının sayısı 41'e çıktı. İlk olarak 2005 yılında tanımlanan bir dev panda alt türü olan Qinling dev pandası, daha fazla bilinen Sichuan alt türüne göre daha küçük ve daha yuvarlak bir kafatasına, daha kısa bir buruna ve daha seyrek bir kürke sahip. Qinling dev pandaları, 1980'lerde Shaanxi'de yapay olarak yetiştirilmeye başlandı ve iyi planlanmış bir yapay üreme teknolojisi sistemi kuruldu.