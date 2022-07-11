Çin'in Sf Havayolları Şirketi, Kargo Uçağı Filosunu Genişletti - Haberler

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Çin'in Sf Havayolları Şirketi, Kargo Uçağı Filosunu Genişletti

Xinhua - Güncel
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Çin'in Sf Havayolları Şirketi, Kargo Uçağı Filosunu Genişletti

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en büyük hava kargo şirketi olan SF Havayolları'nın filosu, bu yıl beş kargo uçağının filosuna katılmasıyla büyümeye devam etti.

BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en büyük hava kargo şirketi olan SF Havayolları'nın filosu, bu yıl beş kargo uçağının filosuna katılmasıyla büyümeye devam etti. SF Havayolları tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre şirketin filo büyüklüğü, Temmuz'da filoya yeni katılan bir adet Boeing 757-200 kargo uçağıyla birlikte 73'e ulaştı. Söz konusu kargo uçağı, Çin'in kuzeyiyle güneyi arasındaki ekspres teslimatı desteklemek üzere Beijing ile Shenzhen arasında hizmete girdi. Sürekli artan filo büyüklüğü ve optimize edilen kargo kapasitesinin, meyve ve diğer taze tarım ürünleri taşımacılığın en yoğun olduğu yakın zamanda hava taşımacılığına güçlü destek vermesi bekleniyor. Merkezi Shenzhen'de bulunan SF Havayolları, Çin'in teslimat devi SF Express'in havacılık kolu olarak faaliyet gösteriyor. SF Havayolları, filosunu sürekli olarak büyütüyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre havayolu şirketi, hava kargo kapasitesini güçlendirmek ve ülkede hava kargosu merkezleri inşasını desteklemek üzere yılın ikinci yarısında uzun menzilli geniş gövdeli kargo uçaklarını filosuna katmayı planlıyor.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Pekin Güncel Haberler

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