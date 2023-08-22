Çin'in Sevgililer Günü'nde Yapılan Toplu Düğünde Birçok Çift Dünya Evine Girdi

WUYİSHAN, 22 Ağustos (Xinhua) --Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin Wuyishan şehrinde düzenlenen toplu düğün törenine katılan çiftler, 22 Ağustos 2023. Birçok çift, Salı gününe denk gelen geleneksel Qixi Festivali'nde, diğer bir deyişle Çin'in Sevgililer Günü'nde evlenmeyi tercih etti.