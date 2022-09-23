Çin'in Serbest Ticaret Bölgesi Ağı, Toplam Dış Ticarete Büyük Katkıda Bulundu

BEİJİNG, 23 Eylül (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Shu Jueting Perşembe günü yaptığı açıklamada Çin'in, 2001'de Dünya Ticaret Örgütü'ne katılmasından bu yana serbest ticaret bölgesi ağını genişlettiğini söyledi. Olağan basın toplantısında konuşan Shu, Çin'in şu ana kadar 26 ülke ve bölgeyle 19 serbest ticaret anlaşması imzaladığını ve Asya, Okyanusya, Latin Amerika, Avrupa ve Afrika'dan ortakları olduğunu belirtti. Sözcü Shu, Çin ile serbest ticaret ortakları arasındaki ticaret hacminin, ülkenin toplam dış ticaretinin yaklaşık yüzde 35'ine karşılık geldiğini açıkladı. Shu, Çin'in sıfır gümrüklü mal ticaretinin oranını daha da artıracağını, hizmet ticareti ve yatırıma yönelik piyasaya erişimini kolaylaştıracağını, dijital ekonomi ve çevrenin korunmasına yönelik yeni kuralların belirlenmesi müzakerelerinde aktif rol oynayacağını ve daha üst seviyede bir açık ekonomiye yönelik yeni sistemler geliştireceğini dile getirdi. Shu, Çin'in ayrıca isteyen ortaklarla yeni serbest ticaret anlaşmaları imzalayacağını ve işletme ve insanların daha iyi ve daha hızlı fayda görmesi için bu anlaşmalarının etkinliğini artırmak üzere çalışacağını sözlerine ekledi.