Çin'in Serbest Ticaret Bölgeleri İlk Çeyrekte Güçlü Büyüme Kaydetti

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in serbest ticaret bölgelerinde bu yılın ilk üç ayında hızlı dış ticaret ve yatırım büyümesi kaydedildiğini bildirdi.

Çin'in doğusunda yer alan Shanghai'daki Çin (Shanghai) Pilot Serbest Ticaret Bölgesi, 21 Haziran 2022. (Fotoğraf: Fang Zhe/Xinhua)

BEİJİNG, 12 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in serbest ticaret bölgelerinde bu yılın ilk üç ayında hızlı dış ticaret ve yatırım büyümesi kaydedildiğini bildirdi.

Sözcü Shu Jueting Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki 21 serbest ticaret bölgesinin toplam dış ticaretinin bu dönemde önceki yıla göre 6,6 artışla 1,8 trilyon yuana (yaklaşık 260,5 milyar ABD doları) ulaştığını söyledi.

Shu, bu büyüme oranının ulusal düzeyden 1,8 puan daha yüksek olduğunu belirtti.

Sözcü, fiili kullanımda serbest ticaret bölgelerine yapılan doğrudan yabancı yatırımın bir önceki yıla göre yüzde 22,1 artarak 71,9 milyar yuana ulaştığını açıkladı.

Sözcü, ülke çapındaki serbest ticaret bölgelerinin dış ticareti ve yatırımı artırmak amacıyla kurumsal inovasyonu teşvik etmek, önde gelen endüstrilere desteği artırmak, hizmetleri iyileştirmek ve lojistikteki tıkanıklıkları gidermek gibi çok yönlü çabalar sarf ettiğini söyledi.

Shu, yurtiçi ve yurtdışındaki işletmelerin Çin'in serbest ticaret bölgeleri politikaları hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve bunu daha da geliştirmeye yönelik fırsatları paylaşmasına olanak sağlamak için bakanlığın çeşitli etkinlikler düzenleyeceğini de sözlerine ekledi.

Çin'de ilk serbest ticaret bölgesi 2013 yılında Shanghai'da kuruldu.