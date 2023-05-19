Çin'in Semalarında Işık Gösterisi Yapan Dronelar Geceyi Aydınlattı
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GUİYANG, 19 Mayıs, (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Guiyang kentinde toplam 1.000 adet drone, gökyüzünde ışık gösterisi yaptı.
GUİYANG, 19 Mayıs, (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Guiyang kentinde toplam 1.000 adet drone, gökyüzünde ışık gösterisi yaptı. Perşembe gecesi düzenlenen etkinlik, izleyenleri hayran bıraktı.figureIndex1figureIndex2figureIndex3figureIndex4
Kaynak: Xinhua / Güncel