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Çin'in Semalarında Işık Gösterisi Yapan Dronelar Geceyi Aydınlattı

Çin'in Semalarında Işık Gösterisi Yapan Dronelar Geceyi Aydınlattı

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GUİYANG, 19 Mayıs, (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Guiyang kentinde toplam 1.000 adet drone, gökyüzünde ışık gösterisi yaptı.

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GUİYANG, 19 Mayıs, (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinin Guiyang kentinde toplam 1.000 adet drone, gökyüzünde ışık gösterisi yaptı. Perşembe gecesi düzenlenen etkinlik, izleyenleri hayran bıraktı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Guizhou Güncel Haberler

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