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Çin'in Sebze İhracatı 2022'de Arttı

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Çin'in Sebze İhracatı 2022'de Arttı

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkenin sebze ihracatı 2022 yılında istikrarlı bir büyüme kaydederek yıllık yüzde 6,5 oranında artış gösterdi.

BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkenin sebze ihracatı 2022 yılında istikrarlı bir büyüme kaydederek yıllık yüzde 6,5 oranında artış gösterdi.

Bakanlığa göre geçen yıl, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,2 artışla toplam değeri 17,22 milyar ABD doları olan yaklaşık 11,83 milyon ton sebze ihraç edildi.

Çin'in sebze ithalatı ise aynı dönemde 337.000 ton oldu. Bu ithalatın toplam değeri, bir önceki yıla göre yüzde 19 düşüşle 960 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Veriler ayrıca, ülkenin sebze ticareti fazlasının 2022'de önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,5 artışla 16,26 milyar ABD doları olduğunu gösterdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti 28 Şubat Güncel Haberler

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