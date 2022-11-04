Çin'in Sazlı Bataklık Olan En Büyük Sulak Alanının Çarpıcı Görüntüsü

Çin'in kuzeydoğusundaki Zhalong Ulusal Doğa Koruma Alanı, ülkenin sazlı bataklık olan en büyük sulak alanı.2.100 kilometrekarelik alana yayılan Zhalong Ulusal Doğa Koruma Alanı, dünyanın en büyük yaşam alanı ve yabani kızıl tepeli turnaların üreme üssü.

Çin'in kuzeydoğusundaki Zhalong Ulusal Doğa Koruma Alanı, ülkenin sazlı bataklık olan en büyük sulak alanı.

2.100 kilometrekarelik alana yayılan Zhalong Ulusal Doğa Koruma Alanı, dünyanın en büyük yaşam alanı ve yabani kızıl tepeli turnaların üreme üssü.

Sulak alan ayrıca, ulusal birinci sınıf koruma altındaki sekiz tür de dahil olmak üzere pek çok nadir kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

Çin, sulak alanları koruma çabalarını bir süredir artırdı.

Ülkedeki yeni sulak alan koruma yasası Haziran ayında yürürlüğe girdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qiqihar'dan bildiriyor. (XHTV)