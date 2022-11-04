Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Sazlı Bataklık Olan En Büyük Sulak Alanının Çarpıcı Görüntüsü

Güncel Haberler

Çin'in kuzeydoğusundaki Zhalong Ulusal Doğa Koruma Alanı, ülkenin sazlı bataklık olan en büyük sulak alanı.2.100 kilometrekarelik alana yayılan Zhalong Ulusal Doğa Koruma Alanı, dünyanın en büyük yaşam alanı ve yabani kızıl tepeli turnaların üreme üssü.

Çin'in kuzeydoğusundaki Zhalong Ulusal Doğa Koruma Alanı, ülkenin sazlı bataklık olan en büyük sulak alanı.

2.100 kilometrekarelik alana yayılan Zhalong Ulusal Doğa Koruma Alanı, dünyanın en büyük yaşam alanı ve yabani kızıl tepeli turnaların üreme üssü.

Sulak alan ayrıca, ulusal birinci sınıf koruma altındaki sekiz tür de dahil olmak üzere pek çok nadir kuş türüne de ev sahipliği yapıyor.

Çin, sulak alanları koruma çabalarını bir süredir artırdı.

Ülkedeki yeni sulak alan koruma yasası Haziran ayında yürürlüğe girdi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Qiqihar'dan bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title