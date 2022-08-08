Çin'in Sanya Kentinde Kovid-19'la Mücadele Tüm Hızıyla Devam Ediyor
SANYA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Sanya kentinde Kovid-19 vakalarında görülen yeniden artışla mücadele etmek üzere önleme ve kontrol önlemleri alındı.
SANYA, 8 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Sanya kentinde Kovid-19 vakalarında görülen yeniden artışla mücadele etmek üzere önleme ve kontrol önlemleri alındı.
Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Sanya kentinde şişme Kovid-19 test laboratuvarları görülüyor, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)
Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Sanya kentindeki bir test alanında nükleik asit testi yaptırmak için sıra bekleyen turistler, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)
Çin'in güneyinde yer alan Hainan eyaletinin Sanya kentindeki bir otelde turistlere meyve dağıtan gönüllüler, 7 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Guo Cheng/Xinhua)