Çin'in Şandong Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Ani Sellere Neden Oldu

Çin'in Şandong eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen ani sellerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, yerel yetkililerden yapılan açıklamada, eyaletin Cinan kentindeki uzun süreli sağanağın hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, kentte şiddetli yağışlara bağlı ani sellerde 2 kişinin öldüğü, 10 kişiden de haber alınamadığı ifade edildi.

Sel nedeniyle 19 evin yıkıldığı ya da hasar gördüğü aktarılan açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.