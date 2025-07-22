Çin'in Şandong Eyaletinde Şiddetli Yağışlar Ani Sellere Neden Oldu

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Şandong'da meydana gelen ani sellerde 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi kayboldu. Cinan kentindeki şiddetli yağışlar 19 evin yıkılmasına veya hasar görmesine yol açtı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Çin'in Şandong eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelen ani sellerde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin kaybolduğu bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, yerel yetkililerden yapılan açıklamada, eyaletin Cinan kentindeki uzun süreli sağanağın hayatı olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, kentte şiddetli yağışlara bağlı ani sellerde 2 kişinin öldüğü, 10 kişiden de haber alınamadığı ifade edildi.

Sel nedeniyle 19 evin yıkıldığı ya da hasar gördüğü aktarılan açıklamada, bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
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