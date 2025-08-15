Çin'in Sanayi Üretimi Temmuz'da Yüzde 5,7 Arttı

BEİJİNG, 15 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in katma değerli sanayi üretimi temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 arttı.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre bu rakam, haziranda kaydedilen yüzde 6,8'lik artışın gerisinde kaldı.

Çin'in sanayi üretimi, yılın ilk 7 ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 arttı.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Sektörlere göre büyüme rakamlarına bakıldığında, imalat sektörünün katma değerli üretimi temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,2 artarken, madencilik sektörünün katma değerli üretimi ise yüzde 5 büyüdü. Elektrik, ısınma, doğalgaz, su üretimi ve tedariki sektörünün katma değerli üretimi yüzde ise 3,3 arttı.

Yeni enerjili araçların üretimi ocak-temmuz döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32,9, entegre devrelerin üretimi yüzde 10,4, endüstriyel robotların üretimi ise yüzde 32,9 artış gösterdi.

Verilere göre ülkenin tüketim gücünün önemli bir göstergesi olan tüketim mallarının perakende satışları, ilk 7 ayda önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8, sabit varlık yatırımları ise yüzde 1,6 artış kaydetti.