Çin'in Sanayi Üretimi Ocak-Şubat Döneminde Yüzde 2,4 Arttı

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Önemli bir ekonomik gösterge olan Çin'in katma değerli sanayi üretimi 2023'ün ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4'lük artış gösterdi.

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Önemli bir ekonomik gösterge olan Çin'in katma değerli sanayi üretimi 2023'ün ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4'lük artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Çarşamba günü açıkladığı veriler, Ocak 2022'deki seviyeye göre 1,1 yüzde puanlık artış yaşanırken iki yıllık ortalama büyümenin yüzde 4,9 olarak gerçekleştiğini gösteriyor.

NBS Sözcüsü Fu Linghui basın toplantısında, "İlk iki ayda Çin ekonomisi, artan üretim talebi, istikrarlı istihdam ile tüketici fiyatları ve iyileşen piyasa beklentileriyle istikrarlı şekilde toparlandı" diye konuştu.

Sektörlere göre büyüme rakamlarına bakıldığında, madencilik sektörünün üretimi söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,7 artarken imalat sektörünün üretimi yüzde 2,1 yükseldi.

Mülkiyet bazında devlet kontrolündeki işletmeler Ocak-Şubat döneminde üretimde yüzde 2,7'lik artış sergilerken özel sektörün üretimi, yüzde 2 oranında büyüdü.

Ürün bazındaysa geçen yılın aynı dönemine göre güneş pillerinin üretiminde yüzde 40,8'lik artış yaşanırken yeni enerjili otomobillerin üretimi yüzde 16,3'lük artış gösterdi.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,91 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.