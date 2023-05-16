Çin'in Sanayi Üretimi Nisan'da Yüzde 5,6 Arttı

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi Nisan'da yıllık yüzde 5,6 artış gösterdi.

BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi Nisan'da yıllık yüzde 5,6 artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Salı günü açıkladığı verilere göre büyüme oranı Mart'a göre 1,7 yüzde puan yükseldi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Nisan'da sanayi üretiminin genel olarak istikrarlı kaldığını ve ekipman imalat sektörünün hızlı büyüme kaydettiğini aktardı.

Sektörlere göre büyüme rakamlarına bakıldığında, imalat sektörünün üretimi söz konusu dönemde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,5 artarken elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su hizmetlerinin arzı yüzde 4,8 yükseldi.

Mülkiyet bazındaysa, devlet kontrolündeki işletmelerin üretimi yüzde 6,6 artış sergilerken özel sektörün üretimi yüzde 1,6 oranında büyüdü.

Ürün bazındaysa, geçen yılın aynı dönemine göre yeni enerjili araçların üretimi yüzde 85,4 artış gösterirken güneş pillerinin üretimi yüzde 69,1 yükseldi.

Yılın ilk dört ayında Çin'in katma değerli sanayi üretimi yüzde 3,6 artışla birinci çeyreğe göre 0,6 yüzde puan yükselme kaydetti.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,88 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.