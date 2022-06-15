Çin'in Sanayi Üretimi Mayıs'ta Yüzde 0,7 Arttı

BEİJİNG, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin'de Çarşamba günü yayınlanan resmi verilere göre, ekonominin önemli bir göstergesi olan katma değerli sanayi üretimi, Çin'in üretime yeniden başlama ve daha sorunsuz lojistik için geliştirdiği hamlelerin etkisiyle Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 0,7 arttı. Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) verilerine göre, Mayıs ayında sanayi üretimi aylık bazda yüzde 5,61 artış kaydetti.

NBS sözcüsü Fu Linghui düzenlediği basın toplantısında, "Çalışmaları yeniden başlatmak ve önemli sanayi ve tedarik zincirlerini istikrara kavuşturmak için sürdürülen çabalar sayesinde, Mayıs ayı sanayi üretiminde büyümenin aşağı yönlü gidişi tersine çevirmesiyle olumlu değişim görüldü" dedi. Fu, ekipman imalatı sektörünün üretiminin, Nisan ayındaki yüzde 8,1'lik düşüşe kıyasla yıllık yüzde 1,1 arttığını kaydetti. Madencilik üretimi bir önceki yıla göre yüzde 7 arttı. İmalat sektörünün üretimi yüzde 0,1; elektrik, ısı, gaz ve su üretimi ve arzı da yüzde 0,2 artış gösterdi.

NBS verilerine göre, yeni enerjili araçların üretimi yıllık yüzde 108,3 artarken, güneş pillerinin üretimi de yıllık yüzde 31,4 artış kaydetti. Çin'in ihracatı, Mayıs ayında bir önceki aya göre artış kaydederek yıllık bazda yüzde 15,3 arttı. Fu, toparlanmaya dair işaretlerin Çin'de endüstriyel dönüşüm ve iyileştirme eğiliminin değişmediğini gösterdiğini belirterek, büyüme yanlısı önlemlerin yürürlüğe girmesiyle sanayi üretiminin toparlanmayı hızlandırmasının beklendiğini de sözlerine ekledi. Fu, Kovid-19'un birçok firmaya darbe vurduğu göz önüne alındığında Çin'in daha fazla yardım önlemleri uygulayacağını, iç talebi genişleteceğini ve endüstriyel ekonomiyi desteklemek için iş ortamını iyileştireceğini söyledi. Sanayi üretimi ile her birinin yıllık ana işletme geliri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 3 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetleri ölçülüyor.

Xinhua / Güncel