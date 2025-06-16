Çin'in Sanayi Üretimi Mayıs Ayında Yüzde 5,8 Arttı

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Çin'in katma değerli sanayi üretimi, Mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artış gösterdi. İmalat sektörü, yüzde 6,2 büyüme kaydetti.

BEİJİNG, 16 Haziran (Xinhua) -- Çin'in katma değerli sanayi üretimi mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 artış gösterdi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü yayımladığı resmi verilere göre imalat sektörünün katma değerli üretimi yüzde 6,2 büyürken, ekipman imalatının katma değerli üretimi yüzde 9, yüksek teknoloji imalatının katma değerli üretimiyse yüzde 8,6 arttı.

Yılın ilk beş ayında ise sanayi üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,3 yükseldi.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,79 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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