Çin'in Sanayi Üretimi Mart'ta Yıllık Yüzde 3,9 Arttı

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Salı günü açıkladığı verilere göre, önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi Çin'de Mart ayında yıllık yüzde 3,9 arttı.

BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Salı günü açıkladığı verilere göre, önemli bir ekonomik gösterge olan katma değerli sanayi üretimi Çin'de Mart ayında yıllık yüzde 3,9 arttı.

Veriler, ilk çeyrekte katma değerli sanayi üretiminin yıllık yüzde 3 arttığını gösterdi. Bu oran 2022'nin dördüncü çeyreğine göre 0,3 yüzde puan artışa işaret ediyor.

İstatistik Bürosu, Çin'in sanayi üretiminin ilk üç ayda istikrarlı şekilde toparlandığını, iş beklentilerinde ise genel iyileşme görüldüğünü kaydetti.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,91 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmek için kullanılıyor.