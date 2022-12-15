Çin'in Sanayi Üretimi Kasım'da Yüzde 2,2 Arttı

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre, önemli bir ekonomik gösterge olan Çin'in katma değerli sanayi üretimi Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2'lik artış gösterdi.

BEİJİNG, 15 Aralık (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre, önemli bir ekonomik gösterge olan Çin'in katma değerli sanayi üretimi Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2'lik artış gösterdi.

NBS yetkilisi Tang Weiwei Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Kasım ayında sanayi üretimi, pandeminin kısa dönemli etkisine rağmen istikrarını korudu" ifadelerini kullandı.

Yılın ilk 11 ayında madencilik üretimi, önceki yıla göre yüzde 7,6 artış gösterdi. İmalat sektörünün üretimi yüzde 3,3 artarken elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su üretim ve tedariki yüzde 4,8 yükseldi.

Ürünler bazında ise NBS verilerine göre yeni enerjili araç üretimi Kasım ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,5 artış kaydederken güneş bataryası üretimi yıllık yüzde 68,6 yükseldi.

"Çin'in endüstriyel dönüşüm ve iyileşme trendlerinde değişiklik olmadı" diyen Tang'a göre Kovid-19 önleme ve kontrol önlemlerinin optimizasyonu ve büyüme yanlısı önlemlerin etkili olmasıyla sanayi üretiminde toparlanmanın hızlanması bekleniyor.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,88 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.