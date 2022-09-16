Çin'in Sanayi Üretimi İlk Sekiz Ayda Yüzde 3,6 Arttı

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından Cuma günü yayınlanan verilere göre, ülkenin önemli bir ekonomik göstergesi olan katma değerli sanayi üretimi, bu yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı.

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'de Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından Cuma günü yayınlanan verilere göre, ülkenin önemli bir ekonomik göstergesi olan katma değerli sanayi üretimi, bu yılın ilk sekiz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 arttı. Ülkenin sanayi üretimi, sadece Ağustos ayında fiyat faktörü düşüldükten sonra geçen yıla göre yüzde 4,2 arttı. NBS'ye göre bu rakam bir önceki aya göre yüzde 0,32 daha yüksek oldu. Sanayi üretimi verisi, en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,89 milyon ABD doları) yıllık iş cirosu olan belirli büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmek için kullanılıyor.