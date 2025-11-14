Çin'in Sanayi Üretimi Ekimde Yüzde 4,9 Arttı
Çin'in katma değerli sanayi üretimi, Ekim 2025'te geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artış gösterdi. 2025'in ilk 10 ayında ise sanayi üretimi yüzde 6,1 yükseldi.
BEİJİNG, 14 Kasım (Xinhua) -- Çin'in katma değerli sanayi üretimi ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 arttı.
Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun cuma günü açıkladığı verilere göre 2025'in ilk 10 ayında ülkenin sanayi üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 arttı.
Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.
Sektörlere göre büyüme rakamlarına bakıldığında imalat sektörünün katma değerli üretimi ekimda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 artarken, madencilik sektörünün katma değerli üretimi ise yüzde 4,5 büyüdü. Elektrik, ısınma, doğalgaz, su üretim ve tedarik sektörünün katma değerli üretimi ise yüzde 5,4 arttı.