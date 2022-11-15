Çin'in Sanayi Üretimi Arttı, Ekonomik Toparlanma Devam Ediyor

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Salı günü yayınlanan resmi verilere göre, Çin'in sanayi üretimi, yüksek teknolojili imalat sektörünün güçlü performans kaydetmesiyle Ekim ayında artmaya devam etti.

BEİJİNG, 15 Kasım (Xinhua) -- Salı günü yayınlanan resmi verilere göre, Çin'in sanayi üretimi, yüksek teknolojili imalat sektörünün güçlü performans kaydetmesiyle Ekim ayında artmaya devam etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'ndan alınan verilere göre, önemli bir ekonomik gösterge olan Çin'in katma değerli sanayi üretimi Ekim ayında yıllık yüzde 5 arttı ve bu oran üçüncü çeyreğe göre 0,2 yüzde puan yükselmiş oldu.

Büro, karmaşık bir uluslararası durum ve Kovid-19'un yerel yeniden ortaya çıkışları gibi birçok zorluğa rağmen, ülkenin büyüme yanlısı politikaları uygulama çabalarını artırmasıyla Çin ekonomisinin Ekim ayında istikrarlı toparlanma eğilimini sürdürdüğünü söyledi.

Veriler, madencilik sektörünün üretiminin geçen ay yüzde 4, imalat sektörünün üretiminin ise yüzde 5,2 arttığını gösterdi.

Özellikle, yüksek teknolojili imalat sektörü, üretimde geçen ay yüzde 10,6'lık artışla, güçlü bir büyüme ivmesi kaydetti ve bu oran Eylül ayına göre 1,3 yüzde puan artmış oldu.

Ekim ayında otomobil üretimi yüzde 18,7'lik keskin bir artış kaydederken, elektrikli makine ve teçhizat imalat sektörünün üretimi yıllık yüzde 16,3 arttı.

Mülkiyete göre dağılıma bakıldığında, kamu iktisadi teşebbüslerinin üretimi Ekim ayında yüzde 4,4 artarken, özel sektörün üretimi yüzde 3,1 arttı.

Büro, uluslararası ortamın daha karmaşık ve vahim hale gelmekte olduğunu ve yurtiçi ekonomik toparlanmanın henüz sağlam olmadığını belirterek, en iyi büyüme sonuçlarını elde etmek için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiğini söyledi.

Büro, Çin'in etkin talebi genişletmek, arz yönlü yapısal reformu derinleştirmek, piyasa varlıklarının canlılığını artırmak ve toparlanma ivmesini daha da pekiştirmek için çalışacağını da sözlerine ekledi.

Sanayi üretimi verisi, her birinin yıllık ana faaliyet cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,84 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmek için kullanılıyor.

Verilere göre, ilk 10 ayda Çin'in sanayi üretimi yıllık yüzde 4 artarken, bu oran ilk üç çeyreğe göre 0,1 yüzde puan yükseldi.