Haberler

Çin'in Sanayi Üretimi Ağustos'ta Yüzde 5,2 Arttı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in katma değerli sanayi üretimi, ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artış gösterdi. Ancak bu oran, temmuz ayındaki yüzde 5,7'lik artışın altında kaldı. İlk sekiz ayda sanayi üretimi yüzde 6,2 artış kaydetti.

BEİJİNG, 15 Eylül (Xinhua) -- Çin'in katma değerli sanayi üretimi, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artış kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre bu oran, temmuzdaki yüzde 5,7'lik artışa kıyasla daha yavaş bir büyümeye işaret ediyor.

Çin'in ilk 8 aydaki sanayi üretimi ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,2 artış gösterdi.

Sanayi üretimi verileri, yıllık ana iş cirosu en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,8 milyon ABD doları) olan büyük işletmelerin faaliyetlerini ölçmede kullanılıyor.

Verilerin dağılımına bakıldığında imalat sektörünün katma değerli üretimi ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarken, madencilik sektöründeki oran yüzde 5,1 oldu. Elektrik, ısıtma, doğalgaz ve su üretim ve tedarik sektörünün katma değerli üretimi ise yüzde 2,4 yükseldi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Düğün konvoyundaki otobüs nehre yuvarlandı! 19 kişi hayatını kaybetti

Düğün konvoyundaki otobüs nehre düştü, cesetler yan yana dizildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaraylıları kızdıracak Fenerbahçe sözleri

İlk maçtan Galatasaraylıları kızdırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.