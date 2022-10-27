Çin'in Sanayi Şirketlerinin Karları İlk 9 Ayda Yüzde 2,3 Düştü

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre, Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karları bu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3'lük düşüş gösterdi.

BEİJİNG, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Perşembe günü açıkladığı verilere göre, Çin'in önde gelen sanayi şirketlerinin karları bu yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3'lük düşüş gösterdi.

NBS, yıllık ticari gelirleri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,79 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin birleşik karlarının söz konusu dönemde 6,24 trilyon yuana ulaştığını bildirdi.

NBS verilerine göre söz konusu dönemde bu şirketlerin birleşik gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,2'lik artışla 100,17 trilyon yuana ulaştı.

İş kar yapısında gelişme olduğunu kaydeden NBS'nin kıdemli istatistikçisi Zhu Hong, ülkenin büyüme yanlısı politikalarının etkisini hissettirmesiyle sanayi şirketlerinin performanslarının ivme kazandığını söyledi.

NBS, 41 büyük sektörün 19'unun karlarının Ocak- Eylül döneminde arttığını dile getirdi. Elektrikli makine ve ekipman imalat sektörünün karları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,3 artarken, petrol ve doğalgaz işleme sektörünün karında yüzde 112'lik artış görüldü.

Verilere göre Eylül sonu itibarıyla sanayi şirketlerinin toplam varlıkları, bir önceki yıla göre yüzde 9,5'lik artışla 152,64 trilyon yuana ulaştı.