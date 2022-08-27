Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çin'in Sanayi Karları İlk 7 Ayda Yüzde 1,1 Düştü

Güncel Haberler

Çin'in Sanayi Karları İlk 7 Ayda Yüzde 1,1 Düştü

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Cumartesi günü açıklanan resmi verilere göre ülkenin önde gelen sanayi şirketlerinin karları, 2022'nin ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1'lik düşüş gösterdi.

BEİJİNG, 27 Ağustos (Xinhua) -- Çin'de Cumartesi günü açıklanan resmi verilere göre ülkenin önde gelen sanayi şirketlerinin karları, 2022'nin ilk yedi ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,1'lik düşüş gösterdi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu, yıllık ticari gelirleri en az 20 milyon yuan (yaklaşık 2,92 milyon ABD doları) olan sanayi şirketlerinin birleşik karlarının söz konusu dönemde 4,89 trilyon yuana ulaştığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Çin Halk Cumhuriyeti Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title